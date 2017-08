Dà in escandescenze sul lungomare Giovane ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Ha prima creato qualche scompiglio di troppo in una strutura ricettiva, poi si è spostato sul lungomare dove ha continuato a dare spattacolo, ma più che altro a infastidire tutti e tutto. Qualcuno ha dato l'allarme è sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, vigili urbani, capitaneria di porto e l’ambulanza della Croce azzurra. Protagoista un giovane di origini giamaicane che ha dato in escandescenze creando non poco disappunto tra i passanti. Pochi minuti dopo vigili urbani e carabinieri lo hanno bloccato e immobilizzato. Per il giovane è scattato il Tso obbligatorio ed è stato ricoverato.