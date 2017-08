Cinque minuti di scompiglio sul lungomare Donna bloccata e ricoverata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Paura sul lungomare per una donna che, in preda a un raptus, ha creato cinque minuti di scompiglio. La donna ha iniziato a inveire contro alcuni passanti fino ad alzare anche le mani. Nei pressi c'era un ispettore di polizia che è intervenuto riuscendo bloccare la donna e a farla calmare. Sul posto è arrivata ancheuna ambulanza oltre a una pattuglia di agenti di polizia. I sanitari hanno preso in consegna la donna e l'hanno trasportata all'ospedale per accertamenti.