Picchia e ferisce il titolare dello chalet Nerina, diciassettenne ricoverato

PORTO SAN GIORGIO - Cinque minuti di follia da parte di un diciassettenne marocchino che ha dato in escandescenza all'interno dello chalet Nerina dove si è prima scagliato contro sedie e tavolini e poi ha aggredito, ferendolo ad un braccio, il titolare che era intervenuto per cercare di calmarlo. Per niente appagato del caos che ha creato, all'arrivo dei poliziotti gli si è scagliato contro. Gli agenti però lo hanno subito bloccato e all'arrivo dell'ambulanza il giovane è stato trasportato all'ospedale dove è stato preso in consegna dai sanitari.



Venerdì 11 Agosto 2017, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2017 12:48