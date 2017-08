Cresce il fronte no vax Scritte a Montegranaro e un incontro a Fermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Esplode la protesta antivaccini a Montegranaro. Da un paio di giorni, nell’area del Villaggio dello Sport nel quartiere La Croce, sono apparsi cartelli e scritte piuttosto eloquenti. Quello che per primo attira l’attenzione, transitando lungo via Fermana Sud in direzione Fermo, è quello posto all’imbocco della stradina che costeggia lo scheletro del palasport mai completato: “Libertà di scelta” è il messaggio a caratteri blu sul cartellone affisso sul ciglio della strada. Un po’ vago, ma basta proseguire verso la bocciofila per capire meglio.In mezzo alla rotondina all’incrocio con via Fausto Coppi eccone un altro di cartellone, molto più eloquente: “Giù le mani dai bambini”. Scendendo verso il campo sportivo e volgendo lo sguardo verso le pareti esterne del palazzetto ecco completata l’opere con due scritte murali che fugano ogni dubbio: “Libertà”, “Vaccini=Autismo”, “Giù il governo assassino”.È verosimile che la scelta della location per la protesta non sia casuale: alla vicina Arena Estate si è chiusa qualche settimana fa la Festa Tricolore del gruppo Liberi per Montegranaro, ma soprattutto nell’area antistante le tribune del campo sportivo, proprio di fronte alle pareti imbrattate, sono in allestimento i gazebo della Festa dell’Unità organizzata dal Pd veregrense, che prenderà il via fra un paio di settimane. Le manifestazioni delle due principali forze di maggioranza cittadine che, nei giorni scorsi, hanno approvato la modifica al regolamento comunale dell’asilo nido che impone l’obbligo di vaccino per tutti i bambini.Intanto la protesta si allarga anche a Fermo dove il Comitato contro i vaccini ha tenuto un incontro con la proiezione di un filmato sulla storia di un medico inglese radiato dall'Albo e con il racconto di una mamma sui problemi di suo figlio dopo essere stato sottoposto a una vaccinazione. Domani l'Av 4 terrà una conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni.