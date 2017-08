Abbonamenti e sconti Accordo tra la Poderosa e la Fermana calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - La Poderosa Pallacanestro Montegranaro ha raggiunto un accordo con la Fermana Football Club, società di calcio che milita nel campionato di Lega Pro, riguardante la campagna abbonamenti dei due sodalizi. L’accordo prevede che coloro che si abbonano ad una delle due compagini avranno uno sconto del 10% sull’acquisto della tessera dell’altra. Se, quindi, un tifoso della Fermana vorrà acquistare anche un abbonamento per la Poderosa questi vedrà decurtato il costo del 10% rispetto al prezzo che avrebbe dovuto pagare. Stesso meccanismo a parti invertite.«Stiamo iniziando a tradurre in pratica quello che abbiamo ribadiamo da sempre: ovvero che la Poderosa vuole essere una realtà aperta a tutti – ribadisce l’amministratore delegato gialloblu Ronny Bigioni – con la Fermana, oltre ai colori sociali e alla vicinanza geografica, c’è un legame molto forte dettato dalla presenza della famiglia Vecchiola come sponsor di entrambe le realtà. A loro va il nostro ringraziamento per aver gettato le basi per questa prima forma di collaborazione che, speriamo, venga accolta con favore tanto dai nostri quanto dai loro tifosi. La Poderosa nel basket e la Fermana nel calcio sono le due principali realtà sportive del Fermano ed entrambe sono reduci da campionati esaltanti che le hanno portate ai massimi livelli nazionali. Crediamo sia un’opportunità unica per gli appassionati di sport a tutto di poterne seguire le gesta ed aiutarne la crescita ed il radicamento. L’auspicio è che questo passo sia il primo di un lungo cammino insieme e che al nostro fianco si aggiungano man mano anche altre realtà». A partire da lunedì, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 presso il palasport di via Martiri d’Ungheria a Montegranaro. Poi presso i punti vendita convenzionati Fashion Store e palestra La Fenice in viale Zaccagnini a Montegranaro (fare riferimento agli orari di apertura degli stessi). Tutti i giorni al Best Western David Palace Hotel (Via Gaspare Spontini 10, Porto San Giorgio).