Partono i lavori in centro Il sindaco: «Mi scuso in anticipo per i disagi»

MONTEGRANARO - Prendono il via oggi i lavori di riqualificazione di viale Gramsci. Non mancheranno disagi per i cittadini ai quali però si rivolge il sindaco chiedendo pazienza in quanto l’intervento andrà a migliorare la qualità della zona. «Come previsto – spiega Ediana Mancini – dopo aver espletato le ultime questioni di carattere tecnico, siamo pronti a partire con la concretizzazione di un progetto che rappresenta uno dei tasselli fondamentali del nostro programma di mandato. Dopo essere andati avanti per due anni dietro ad emergenze trovate e risolte con grande senso di responsabilità, si apre una nuova fase che ci permetterà di rilanciare una parte cruciale della città.«A nome dell’amministrazione comunale, oltre agli assessori Perugini e Basso che, insieme al comandante dei vigili urbani hanno lavorato molto in quest’ultimo periodo sul versante della viabilità per far eseguire i lavori in sicurezza, voglio ringraziare i commercianti che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione del progetto, con suggerimenti mirati che lo hanno migliorato ulteriormente. Ai cittadini chiedo di pazientare per i piccoli disagi che si manifesteranno nei prossimi mesi, con la consapevolezza che al termine potranno fruire pienamente di un’area rinnovata e consona ad un centro di una realtà importante come Montegranaro».