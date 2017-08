Aggredisce un connazionale e poi ferisce anche due carabinieri, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Dopo aver litigato con un suo connazionale, ha aggreditio anche i carabinieri che lo hanno arrestato. I carabinieri sono intervenuti per un magrebino che per futili motivi era stato minacciato con un coltello e aggredito da un suo connazionale in evidente stato di ebbrezza. L’aggressore è stato subito rintracciato ma una volta portato in caserma è andato in escandescenza aggredendo a calci e pugni due militari ai quali ha provocato lievi lesioni. Si tratta di B.A. 37 anni, pregiudicato. L’uomo è stato tradotto presso le camere sicurezza della Compagnia di Fermo in attesa del rito direttissimo disposto per domani.