Fuori strada con l'auto un ragazzo di 21 anni ricoverato a Torrette

MONTE URANO Schianto a Monte Urano in contrada San Lorenzo. Due giovanissimi a bordo di una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, sono finiti fuori strada. L'auto dopo aver fatto un testacoda è finita di traverso sulla scarpata. Nell'impatto, violento, uno dei due ragazzi è rimasto illeso, mentre M.A. di 21 anni, è gravemente ferito. I soccorritori della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano hanno subito allertato l'eliambulanza che pochi minuti dopo è atterrata al campo sportivo e ha trasportato il ragazzo a Torrette. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.