Con l'auto contro un trattore Paura per una ragazza trasportata all'ospedale

MONTAPPONE - Incidente in via Selva, a Montappone: una Fiat Punto condotta da una ragazza è finita contro un trattore. L’impatto è stato molto violento. Sul posto i sanitari della Misericordia di Montegiorgio.La giovane automobilista non ha riportato gravi ferite ma è stata trasportata al pronto soccorso del Murri per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Montegiorgio.