Ennesima rissa a Tre Archi Tre i giovani coinvolti, uno è finito all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Tensione ma anche momenti di paura in via Segni nel cuore di Lido Tre Archi dove è scoppiata l'ennesima rissa che alla fine ha presentato un conto salato, dato che un giovane ha riportato una ferita da taglio ad un braccio, causata probabimente dal vetro di una bottiglia. Il giovane è stato portato al pronto soccorso, dai volontari della Croce Verde e dell’auto medica della Croce azzurra, per essere medicato. Protagonisti tre nigeriani che hanno messo in subbuglio l'intero quatiere. Gli agenti del commissariato di Fermo sono subito intervenuti e ora stanno ricostruendo quanto è successo.