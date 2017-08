Ragazzo in scooter investe una bambina di 10 anni Paura ma solo ferite lievi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Apprensione in via Macchiavelli a Casabianca di Fermo. Uno scooter guidato da un ragazzo ha infatti urtato una bici con in sella una bimba di 10 anni che stava attraversando la strada. Dopo lo scontro entrambi sono caduti a terra.Sul posto i volontari della Croce azzurra di Porto San Giorgio. Tanto lo spavento ma fortunatamente nessuno dei due è rimasto ferito in modo serio. Entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari per accertamenti. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Fermo.