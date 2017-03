Questura, è la volta buona La polizia al Centro studi prima dell'estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - A settembre aprirà la questura di Fermo. Dopo tanto parlare questa potrebbe essere la volta buona. La decisione sarebbe già stata presa a livello ministeriale dopo l’ultimo sopralluogo effettuato al Centro studi della polizia ma non è stata ancora ratificata. L’attesa dovrebbe durare poco dato che l’incontro annuale al Ministero dell’Interno per pianificare i vari interventi dovrebbe tenersi entro maggio e in quella sede Fermo dovrebbe ottenere il via libera per l’insediamento della nuova questura.Intanto è già stato fissato il primo step, quello che fa riferimento allo spostamento dell’attuale commissariato all’interno dei locali del Centro Studi della polizia già ispezionati nei mesi scorsi e giudicati idonei. Il trasloco degli uffici del commissariato dovrebbe essere completato prima dell’estate. A questo primo step seguirebbe, a settembre, l’insediamento della nuova questura di Fermo. «Non c’è alcuna comunicazione ufficiale - fanno sapere dalla questura di Ascoli - è un tema del quale si parla da tempo ma fino ad oggi non ha trovato concretezza».