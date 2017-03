Riaperto il ponte di contrada Camera II lungo la Valdete Ora il pressing per il Tenna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Riaperto ieri mattina al transito il ponte in contrada Camera II, interdetto nei giorni scorsi dopo il maltempo che ha causato l’erosione della sponda del fiume Ete Vivo. Per sollecitare interventi urgenti, il sindaco Paolo Calcinaro aveva anche scritto all’ente competente, la Regione, chiedendo sopralluoghi immediati in città. I lavori eseguiti dalla Regione hanno riguardato il posizionamento di scogliere di base a protezione delle sponde.«È un primo passo – ha dichiarato il primo cittadino – ma non basta, ringraziamo la Regione per il veloce intervento dopo l’appello lanciato ma bisogna intervenire e fare anche per l’Ete e il Lungotenna, è necessario ripensare gli alvei e agire speditamente». Pur non avendo il Comune una diretta competenza (di Provincia e Regione), l’ente fermano ha comunque monitorato e tenuto sotto controllo la situazione con i suoi tecnici.