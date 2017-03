Imbrattano palazzo storico con la vernice spray Quattro ragazzi nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Imbrattano palazzo Gigliucci ma la nottata brava finisce come forse non si aspettavano. La polizia li sorprende infatti con le bombolette spray in mano e per loro è scattata la denuncia. Quattro ragazzi sono stati colti in flagranza dagli agenti del commissariato di Fermo mentre stavano imbrattando muri e colonne del palazzo Gigliucci, nel quartiere Santa Caterina a Fermo.I quattro giovani, tra cui un minorenne, stavano trascorrendo la serata a imbrattare le mura del palazzo già preso di mira con scritte a colpi di vernice tre anni fa, poco dopo una serie di lavori di recupero da parte del Comune. I ragazzi sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento di cose altrui ovvero un reato molto grave, previsto dall’articolo 639 del codice penale, per il quale è prevista addirittura la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 300 a mille euro.Addirittura, se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da mille a 3mila euro e il giudice potrebbe anche disporre per loro la ripulitura.