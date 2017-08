Violento scontro tra un'auto e un pullman Tanta paura per due bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Due incidenti stradali in rapida successione: il primo sulla Pompeiana dove una donna ha perso il controllo dell'auto ed è finita in una scarpata dove l'auto si è ribaltata. Pochi attimi dopo, forse a seguito dei rallentamenti che si sono creati per il primo incidente, una Punto e un pullman della linea Cardinali si sono scontrati frontalmente. I maggiori timori sono stati per due bambini che erano a bordo dell'auto e che per fortuna se la sono cavata con poco. Sul posto i pompieri e tre ambulanze che hanno trasportato tutti i feriti al pronto soccorso.