Giovane sfollato trovato con nove dosi di marijuana Denunciato dalla polizia

FERMO - Personale del commissariato di pubblica sicurezza di Fermo ha segnalato alla locale procura della Repubblica un ragazzo, A.M. di 18 anni, residente nell’alto maceratese, ma di fatto domiciliato in una struttura alberghiera della costa fermana a seguito del terremoto, perché trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana.Verso le ore 22 del 7 agosto scorso un equipaggio della Squadra Volante, transitando in questo viale Trento, all’altezza dell’area dell’incrocio che questa via forma con via Spontini, notava la presenza di un giovane, poi identificato proprio per A.M., che alla vista della Pantera della Polizia cercava di nascondersi dietro delle autovetture lì in sosta.Gli operatori per tale ragione, fatta inversione di marcia, raggiungevano il giovane che, nell’occasione si notava essere in compagnia di un altro ragazzo, coetaneo.Gli operatori, in fase di approfondimento del controllo, notavano che A.M. stringeva nella mano destra un involucro in cellophane di colore trasparente contenente del materiale di colore marrone. Poi gli agenti accertavano che l’involucro a sua volta conteneva altri 9 involucri, anche essi in cellophane trasparente, all’interno dei quali A.M. custodiva sostanza stupefacente del tipo marijuana (come accertato in fase di accertamenti di Polizia Scientifica) per un peso complessivo di poco superiore ai 10 grammi.Il ragazzo in compagnia di A.M., un cittadino moldavo, residente a Fermo, veniva invece trovato in possesso di un grinder metallico di colore verde, riportante sul coperchio la scritta T.H.C. all’interno del quale veniva rinvenuta sostanza stupefacente, sempre del tipo marijuana, per un peso di circa 1 grammo.A.M., in considerazione del fatto che la sostanza stupefacente posseduta era suddivisa in nove dosi, verosimilmente pronte per essere cedute a terzi, veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.Il suo amico, in relazione alla modica quantità di sostanza stupefacente di cui era in possesso, veniva segnalato alla locale Prefettura.