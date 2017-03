Aggredisce due donne a sediate dopo un litigio Trentunenne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ancora un allarme a Lido Tre Archi. Stavolta il commissariato ha segnalato alla Procura un tunisino di 31 anni per il reato di lesioni aggravate ai danni di due donne dell’Est Europa residenti nel Fermano. La vicenda ha avuto origine un pomeriggio: le due donne si trovavano sedute su un tavolo di un bar del quartiere.A un tratto hanno notato un cane di grossa taglia, senza guinzaglio né museruola. Spaventate, hanno chiesto di chi fosse il cane che, dopo poco, è stato richiamato dal padrone. A quel punto l’intervento da parte di un secondo giovane con il quale è nato dapprima un alterco verbale, nel corso del quale lo stesso straniero apostrofava le donne con offese e minacce del tipo: «Zoccole, vi faccio sparire da Lido Tre Archi, io so dov’è casa vostra». Poi il giovane ha afferrato la tazza di un cappuccino, lanciandola contro una delle due. Non pago, il tunisino ha preso anche una sedia e ha iniziato ad aggredire le due donne, colpite dallo stesso con la sedia.Alla minaccia da parte delle due vittime di chiedere l’intervento della polizia, il giovane è fuggito. Sul posto l’intervento da parte di un’ambulanza che ha accompagnato le due malcapitate al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo dove, a entrambe, sono state diagnosticate lesioni guaribili in una decina di giorni.I successivi controlli effettuati da parte degli agenti di polizia hanno permesso, anche grazie alla visione di una telecamera di sicurezza del Comune, non solo di confermare la vicenda e l’aggressione subita dalle due donne ma anche di identificare l’autore. Per il cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è scattata quindi la segnalazione alla Procura della Repubblica.