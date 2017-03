Avis, cambio della guardia Rossi al posto di Lanciotti Via al piano fino al 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - All'Avis si è chiusa l’era del presidente Giovanni Lanciotti, giunto a fine mandato dopo 8 anni intensi, e si è aperta quella di Franco Rossi, già vicepresidente provinciale e per diversi anni presidente dell’Avis dei Sibillini. Rossi, eletto all’unanimità, è stato battezzato in assemblea tenutasi a Petritoli.«Siamo sempre stati un gruppo – le prime parole di Rossi –. Abbiamo lavorato insieme e così deve continuare ad essere. Darsi da fare per qualcosa in cui si crede è una regola generale che ho sempre fatto mia».Con lui, per il quadriennio 2017/2020, il nuovo consiglio direttivo eletto: Mirco Parmegiani, Marco Armellini, Paola Cruciani, Massimo Toscana, Sergio Marconi, Moira Iagatti, Stefano Berdini, Giuseppe Riconi, Sandro Birilli, Teresa Melzi, Domenico Del Dotto, Dino Pesci, Silvia Petrini, Barbara Mary Pasqualini, Giammateo Donati e lo stesso Lanciotti.