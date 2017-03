Raid dei ladri a palazzo comunale: rubate cassaforte e auto di servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOFILONE - Furto con spaccata in Comune. I malviventi si sono introdotti nella notte tra venerdì e sabato all’interno degli uffici comunali, accedendo e forzando una porta laterale e anche quelle interne. Una volta all’interno, quando hanno trovato la cassetta di sicurezza, che non era murata ma semplicemente ancorata al muro, hanno cercato di aprirla senza riuscirvi. Così hanno deciso di portare via la cassaforte e visto il peso notevole, l’hanno trascinata per le scale aiutandosi con dei materassi. Servendosi delle chiavi trovate all’interno degli uffici, hanno potuto rubare l’auto del comune che si trovava posteggiata sul belvedere, una Fiat Punto. E’ successo tutto nella notte, a dare l’allarme è stato l’operaio del comune arrivato in sede alle 7.15. Poi ieri, nella tarda mattinata, il ritrovamento fuori dal centro abitato, poco sotto al centro storico.