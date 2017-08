Ok al nuovo ospedale A disposizione 18 milioni per i lavori nell'entroterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - Oltre 34 milioni di euro in più, oltre ai 299 milioni già stanziati, sul piano delle opere messi a disposizione per i territori colpiti dal sisma. Ieri nella riunione con tutti i sindaci del cratere, che si è tenuta ad Ancona, il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha elencato le otto nuove opere inserite nel piano, tutte con destinazione sanitaria e che hanno ricevuto il via libera di tutti i primi cittadini tranne uno.Fra queste il nuovo ospedale di Amandola, «con un costo previsto - ha rimarcato Ceriscioli - di 18 milioni, coperti per 5 milioni dalla donazione di una società russa». Impegno della Regione, quindi, per i restanti 13 milioni di euro. Lavori, quelli per l'ospedale, molto attesi da parte di tutta la zona montana.