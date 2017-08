Pagati per bere whisky e girare il mondo: forse è il lavoro che cercavi

Introducing "The Dandy Man" #grantsinterview Grants Whiskey, quick razzle dazzle of Dandelion and Burdock and a squeeze of lemon gives it that out of this world taste. Un post condiviso da Chicken (@coffeezbeard) in data: 6 Ago 2017 alle ore 09:49 PDT

Fare da ambasciatore globale a una società che produce whisky comporta degli obblighi ineluttabili, quali girare il mondo per promuovere il liquore e organizzare eventi per farlo apprezzare (quindi bere whisky). Un lavoro non per tutti: sono solo tre i fortunati candidati che saranno scelti dalla scozzese Grant's e inviati già ad ottobre nel primo viaggio verso i paesi assegnati: uno in Polonia, Israele e India, uno in Sudafrica, Paesi Nordici e Colombia, e l'altro in Russia, Taiwan e Francia.Per arrivare alla partenza, però, i candidati dovranno superare due step precedenti. La prima fase di selezione si svolge via social: Grant's chiede agli aspiranti dipendenti di realizzare un cocktail con tre ingredienti, uno dei quali deve essere ovviamente il loro whisky, e poi pubblicare la foto su Instagram con l'hashtag #GrantsInterview.In questo modo saranno selezionate 250 persone, a queste verrà somministrato un questionario che porterà a 20 il numero dei candidati. I selezionati partecipereranno a un evento a Dufftown, dove sorge la distilleria, in cui mostreranno le loro capacità. Al termine dell'evento, che durerà due giorni e le cui spese saranno sostenute dall'azienda, saranno selezionati i tre ambasciatori che dovranno rappresentare il marchio in giro per il mondo. Le selezioni sono aperte fino al 31 agosto.