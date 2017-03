Pensioni, a luglio la 14esima: «Fino a 655 euro». Ecco chi ne ha diritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli over 64 con redditi annui fino a 13.049 euro a luglio arriverà la quattordicesima, la somma aggiuntiva da quest'anno estesa dalla legge di bilancio anche a coloro che hanno redditi tra 1,5 e due volte il minimo. Lo precisa un messaggio dell'Inps pubblicato oggi. La somma, aumentata per coloro che già la ricevevano, varia tra 437 e 655 euro per coloro che hanno avuto nel 2016 redditi fino a 9.786,86 euro (a seconda degli anni di contributi versati), ovvero fino a 1,5 volte il trattamento minimo, e tra 336 e 504 per coloro che hanno redditi tra 9.786,86 e 13.049,14 euro (tra 1,5 e due volte il trattamento minimo).«Il pagamento - si legge - verrà effettuato d'ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre del 2017. Il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell'anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell'anno 2017.