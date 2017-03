In arrivo il nuovo sito Inps si potrà simulare anche l'anticipo pensionistico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Sarà on line da lunedì 3 aprile il nuovo sito dell'Inps, completamente rinnovato e frutto di due anni di lavoro. Quella che parti oggi è una settimana di collaudo in cui le nuove funzionalità saranno illustrate a utenti e operatori. «La filosofia di questo nuovo portale è di porre l'utente al centro - ha spiegato il presidente Tito Boeri - abbiamo ricevuto tantissimi suggerimenti e tanti li abbiamo messi in pratica».Tra le nuove opzioni ci sarà anche quella di simulare in modo indicativo il costo dell'Ape, l'anticipo pensionistico a cui il governo sta dando in questi giorni gli ultimi ritocchi. Nella versione "volontaria" questo strumento consiste sostanzialmente in un prestito da restituire in 20 anni dal momento dell'effettivo pensionamento: per valutare l'adesione è quindi essenziale conoscere almeno approssimativamente l'incidenza del rimborso sulla rata di pensione.