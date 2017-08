Niente auto dopo il ritiro della patente? Possono esserci eccezioni: ecco quali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Patente ritirata? Il codice della strada prevede delle deroghe in casi specifici. Si può richiedere, infatti, un "permesso di guida" esclusivamente per motivi di lavoro. Concesso solo per determinate fasce orarie, per un massimo di tre ore al giorno e a condizione che il ritiro della patente non sia stato disposto a seguito di incidente stradale, il permesso deve essereadeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, "qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri".L'interessato deve quindi dimostrare che l'auto è per lui veramente indispensabile per poter continuare a lavorare, dal momento che ,ad esempio, la destinazione non è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Altra motivazione valida è quella di essere fruitori dei permessi concessi dalla legge 104, legati alla necessità di assistere un familiare disabile.Non meno importanti del lavoro, sono però le esigenze legate all'acquisto di viveri o medicinali. Che fare, dunque, nel caso in cui si sia costretti ad utilizzare la macchina per andare a fare la spesa? Una recente ordinanza del Giudice di Pace di Trapani - riportata da Laleggepertutti.it - ha fatto un passo avanti in questo senso, estendendo l'applicazione della norma che consente il permesso di guida per esigenze lavorative, anche a necessità di altro tipo, comunque essenziali alla sopravvivenza. Anche in questo caso la richiesta deve essere ben motivata e documentata: l' interessato deve, ad esempio, abitare in zone extra urbane, lontano da farmacie ed esercizi commerciali. Quindi, in sostanza, se la patente ci viene ritirata ma l'auto ci è indispensabile, alle esigenze legate al lavoro 'ci pensa' il codice della strada, mentre per le altre necessità ci si può rivolgere al Giudice di Pace.