Volotea cerca 50 hostess a terra e a bordo. Ecco come partecipare alla selezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Questa volta. Profili da collocare sia comechedegli, connel proprio bagaglio di conoscenza e preparazione e con la disponibilità ad un lavoro affascinante ma anche impegnativo. Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa e che ha nel Marco Polo uno dei suoi principali hub europei, prosegue senza sosta la sua crescita e organizza a per, ovvero una giornata dedicata alla selezione di nuovo personale di bordo.Questa volta niente adunate in un hotel a pochi passi dallo scalo veneziano ma. La compagnia, nel suo annuncio di ricerca personale, chiede di inviare la propriaai responsabili della selezione al sito della compagnia http://www.volotea.com/it/offerte-di-lavoro/cabin-crew e compilare tutti i campi richiesti. Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati del vettore, riceverà, nel giro di pochi giorni, una convocazione ufficiale via mail, con tutti i dettagli relativi ad orario, luogo e ulteriori indicazioni per sostenere il colloquio.