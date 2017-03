Guadagnare 10 mila euro al mese per viaggiare in tutto il mondo: ecco l'offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Essera pagati 10 mila dollari al mese per viaggiare. Sembra un sogno, invece è un lavoro vero e proprio offerto da "Third Home", sito soprannominato l'“Airbnb dei milionari" che cerca persone per quello che lor stessi definiscono "il migliore lavoro della vita".Si tratta di un impegno di almeno 3 mesi in cui si dovrà viaggiare molto per alimentare un blog, scrivere report e fotografare i suoi viaggi. L'alloggio è in resort per milionari e la paga a 4 zeri. Per candidarsi, gli aspiranti top viaggiatori devono inviare una clip di un minuto a bestjobontheplanet@thirdhome.com, spiegando a "Third Home" perchè ritengono di essere adatti a questo tipo di lavoro.È richiesta ottima capacità di scrittura, conoscenza della lingua inglese, esperienza con varie piattaforme di social media e, naturalmente, un amore per il lusso e per i viaggi internazionali. Oggi scade il tempo per candidarsi.