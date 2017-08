Fisco, multe in arrivo a chi non accetta il bancomat ecco quanto si rischia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Non accetti il bancomat? In arrivo una multa. È la novità che aspetta professionisti, negozianti e artigiani che dal 30 settembre saranno obbligati ad accettare pagamenti con bancomat e carte di credito. Come anticipato da Repubblica, le violazioni saranno punite, anche se con multe che non saranno durissime: l’ammonto della cifra sarà di 30 euro.Già la Legge di stabilità dell’anno scorso prevedeva l’obbligo di dotarsi di Pos e il pagamento elettronico dai 5 euro in su: la nuova norma, allo studio dei ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico, aggiornerà quella precedente. Secondo i dati europei l’Italia è infatti indietro rispetto agli altri Paesi per quanto riguarda le somme pagate con carta e per il numero di operazioni.Il Governo sta studiando anche sgravi fiscali per chi userà la carta per pagare, un “premio” in funzione anti evasione. Alcuni professionisti con partita Iva, come gli avvocati (normalmente pagati con bonifico) potrebbero però essere esentati dall’obbligo.