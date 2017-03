Equitalia, attenzione alle false e-mail sugli avvisi di pagamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attenzione alle false e-mail con presunti avvisi di pagamento firmati Equitalia. A lanciare l'allarme è la stessa Agenzia di riscossione che segnala come si tratti di vere e proprie truffe per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate. Sul portale www.gruppoequitalia.it sono riportati a titolo di esempio alcuni dei domini utilizzati per l'invio delle false e-mail. Equitalia precisa in una nota «di essere assolutamente estranea all'invio di questi messaggi» e raccomanda «come già avvenuto in passato di non tener conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato».