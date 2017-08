Assicurazione Auto troppo cara? Si può avere uno sconto: ecco come

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Poter avere uno sconto sull'assicurazione dell'automobile? È previsto dalla legge. Il ddl concorrenza approvato lo scorso 2 agosto specifica 'Legge annuale per il mercato e la concorrenza' (VERSIONE PDF) sono stati introdotti sconti sulle polizze di Rc Auto per chi installa la scatola nera e per chi non causa incidenti da almeno 4 anni, ma anche per chi è 'virtuoso' pur vivendo in una Regione con alta percentuale di incidenti.Secondo quanto si legge nel testo, "il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente".E ancora, le assicurazioni praticano uno sconto obbligatorio "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi:a) nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione;b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore".Sarà l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), con proprio regolamento, a definire "criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio" per la determinazione dello sconto da parte delle assicurazioni.