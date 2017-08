Pensioni, ecco come funzionerà l'Ape: prestito di 20 anni, tasso 2-5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, ecco come funzioneràvolontaria, che a breve sarà sdoganata con un decreto ad hoc, a cui seguirà un accordo tra governo, banche e assicurazioni. I capisaldi dello strumento sono però già stati previsti con la scorsa legge di Bilancio. Il decreto sull'Anticipo pensionistico (Ape) volontario, con 63 anni e 20 di contributi, pagando una rata sul prestito, è pressoché pronto. Il testo è stato modificato raccogliendo diverse osservazioni del Consiglio di Stato. Tra i suggerimenti c'è il riconoscimento della retroattività della misura, a partire dal 1 maggio per chi ne abbia i requisiti e lo domandi. Su questo il governo è al lavoro per inserire la clausola, ultimo nodo da sciogliere prima di chiudere il provvedimento, che dovrebbe essere firmato a giorni, per diventare operativo a settembre.- I REQUISITI PER ACCEDERE: Al momento della richiesta bisognerà avere almeno 63 anni di età, 3 anni e sette mesi di distanza massima dalladi vecchiaia, 20 anni di contributi).- LA RATA PER IL PRESTITO: Chi vorrà usufruire dell'anticipo pensionistico volontario pagherà una rata sulla pensione netta futura da un minimo del 2% fino al 5-5,5% medio annuo, ma il valore netto sarà inferiore grazie al credito d'imposta previsto in legge di Stabilità (che può arrivare fino al 50% dell'interesse sul finanziamento e sul premio). L'obiettivo sarebbe arrivare a un Taeg pari al 3,2%.- L'ITER PER ACCEDERE ALL'APE: Una volta chiesta la certificazione della pensione futura all'Inps il lavoratore avrà informazioni su banche e assicurazioni aderenti all'iniziativa e sottoscriverà online la proposta e la quantità prescelta di Ape.- IL PRESTITO, LA DURATA E LE CLAUSOLE: La somma d'anticipo viene erogato in rate mensili mentre all'età di vecchiaia l'Inps erogherà la pensione al netto della rata di ammortamento inclusiva di restituzione del capitale, interessi e assicurazione. Se il pensionato muore prima di aver finito di restituire il prestito l'assicurazione paga il debito residuo e l'eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni. Dopo 20 anni dal pensionamento si completa la restituzione e la pensione torna al livello normale.- IL BACINO, QUASI MEZZO MLN DI LAVORATORI: La platea potenziale per l'Ape volontaria secondo le stime del governo sarà di 300.000 persone nel 2017 e di 115.000 nel 2018.