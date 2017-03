Cucinare senza fuoco e gas grazie a una "pietra magica" Ecco come si fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - C'è un minerale, presente in natura, che grazie ad un'idea tutta italiana potrebbe mandare presto in pensione fuoco e gas durante la cucina. Si chiama zeolite ed è molto utilizzato: gli eserciti di Israele e Stati Uniti li utilizzano per le garze mediche dei militari, in Germania è stato utilizzato per le caldaie a condensazione, i giapponesi se ne sono serviti per decontaminare Fukushima e anche alcune aziende di detersivi la usano per i loro prodotti. Finora, però, nessuno aveva pensato di utilizzarla in cucina.Ci ha pensato lo chef padovano Paolo Caratossidis, che ha pubblicato, nel giugno scorso, un video che ha conquistato tutti: lui chiama la zeolite 'la pietra filosofale', e in effetti l'applicazione da lui inventata sembra aver del miracoloso. A contatto con l'acqua, infatti, la zeolite, grazie alla sua struttura cristallina, è in grado di sprigionare così tanto calore da portare il liquido dalla temperatura ambiente fino a 110 °C in pochi secondi. Paolo ha deciso di dimostrare come sia possibile cuocere cibi, come ad esempio le mazzancolle, in terrine o contenitori termici: basta aggiungere acqua alle palline di zeolite.La sua idea, come riporta Il Sole 24 Ore , poteva fruttare molto in termini economici, ma lo chef, invece di aprire una startup, ha deciso di fondare un'associazione a cui hanno già aderito molti colleghi. La ZeoCooking ora sta conquistando tutti, ma Paolo avverte: «Far bollire l'acqua è molto semplice, ma gestirne la temperatura è più complesso, perché dipende da tanti fattori come la quantità d'acqua, il tipo di cibo e le caratteristiche del contenitore. Qui interviene l'esperienza dello chef e il suo gusto, assolutamente decisivi».