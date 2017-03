Ecco a cosa serve il quadratino di cuoio sopra gli zaini

ROMA - A cosa serve il quadratino di cuoio o di plastica cucito sopra molti zaini? Oggi è diventato una sorta di abbellimento ma in realtà (almeno in passato) aveva una funzione ben precisa.

Originariamente infatti il “muso di maiale” era stato realizzato per far passare nei suoi fori una striscia di velcro oppure delle corde in modo da assicurare il materiale che non poteva entrare nello zaino. Ad esempio uno skateboard, delle scarpe o il sacco a pelo, potevano essere legati allo zainetto grazie al quadratino e trasportati senza problemi. Viene anche usato nei giubbotti di salvataggio per agganciare coltelli, lampade o altro materiale.



L’uso più comune però è quello di porta- scarpe. Quando si va in montagna o al mare per un’escursione infatti spesso ci si porta dietro delle scarpe di ricambio. Metterle dentro lo zaino però non è la cosa più igienica e allora si possono tranquillamente legare a questo utile accessorio che pochi sapevano di avere.

