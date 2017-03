Elefantino sta per morire di fame: il web fa a gara per comprargli il latte

Per salvare la vita a Eyeyarmay si stanno mobilitando persone da mezzo mondo. Lui è un cucciolo di elefante che rischia di morire di fame, perché il rifugio che lo ospita in Thailandia non ha abbastanza risorse per acquistare il latte per lo svezzamento, dovendolo importare da altri Paesi.



I volontari dell’«Elephant Nature Park» hanno così scritto un post su Facebook per raccontare la sua storia, e il risultato è stato sorprendente: «Ci hanno contattato centinaia di persone da mezzo mondo per offrire il loro aiuto in denaro per l’acquisto del latte», raccontano i volontari. Quando l’hanno visto per la prima volta, Eyeyarmay aveva appena tre mesi di vita ed era così magro che si riuscivano a vedere anche le costole. E’ stato subito ospitato al rifugio Elephant Nature Park: «Non sappiamo molto del suo passato, né del perché sia rimasto orfano - dice la fondatrice della struttura, Lek Chailert -. Ma non è la prima volta che da queste parti ci troviamo di fronte a una situazione del genere».



Il rifugio ospita infatti altri due orfani: Yuyu e Mary. «Ma Eyeyarmay ci preoccupa di più perché è molto piccolo e necessita di particolari attenzioni, siccome sta vivendo il momento più fragile della sua vita». Aggiunge: «E visto che il latte locale (di mucca) gli causa alcuni problemi gastroenterici, ci stanno pensando gli utenti, che si sono appassionati alla sua storia, a inviare al rifugio delle donazioni per acquistare il latte adatto a lui. E’ meraviglioso».

