Parte per le vacanze e lascia il cane in terrazzo. L'animale muore di stenti: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Un cane è morto dopo essere stato lasciato in terrazzo dalla proprietaria partita per le vacanze. A rinvenirlo a seguito di una segnalazione, già in avanzato stato di decomposizione, sono stati gli agenti del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Polizia Municipale che sono intervenuti insieme a tre guardie zoofile dell’Enpa. Il corpo dell’animale si trovava su un terrazzo nella zona di San Valentino, dove gli agenti sono potuti entrare dopo aver contatto un familiare dell’affittuaria dell’appartamento. Nel terrazzo c’erano solo due ciotole da cibo e da acqua completamente vuote e un piccolo contenitore in plastica da cibo ormai essiccato, mentre la serranda della portafinestra che mette in comunicazione la terrazza con l’appartamento era abbassata fino a pochi centimetri da terra senza consentire l’ingresso dell’animale in casa. Il corpo del cane, regolarmente microchippato, è stato trasportato presso l’istituto zooprofilattico per un esame autoptico. La proprietaria del cane sarà denunciata all’AG per uccisione di animali ai sensi dell’art. 544-bis c.p