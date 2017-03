Vanno in vacanza e lasciano i loro animali soli in casa Sono morti di fame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGI - Decidono di partire per una vacanza di 2 settimane e lasciano i loro tre animai soli in casa senza che nessuno si occupi di loro.e la mogliesono stati condannati dopo aver abbandonato i loro due gatti e il cane per giorni mentre loro erano a fare una vacanza in Francia.La coppia di Wimbledon è stata denunciata dai vicini di casa che hanno notato dei comportamenti strani soprattutto del barboncino e soprattutto non hanno più visto alcun movimento pur notando gli animali in casa. La coppia, come riporta il Sun ha provato a dare la colpa alla mamma di lui, dicendo che si sarebbe dovuta occupare degli animali ma non lo avrebbe fatto, la corte non ha sentito spiegazioni e li ha condannati per maltrattamento di animali.All'interno dell'appartamento la polizia ha anche trovato uno dei due gatti morto, il micio non sarebbe riuscito a sopravvivere per i troppi giorni senza acqua e cibo. Gli altri due animali, portati dal veterinario, sono risultati essere in buone condizioni, anche se pieni di pulci, simbolo dell'incuria dei loro padroni. Ora la coppia dovrà scontare due anni in carcere, svolgere 160 ore di lavori socialmente utili e per un anno non potrà possedere animali di alcun tipo.