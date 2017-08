Prof fa sesso con studente 16enne: sul telefonino dell'alunno sms hot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HENRICO - Quando ha cominciato a sentire sul collo il fiato della polizia ha capito che per lei non c'era scampo: aveva lasciato troppe tracce in giro per poter pensare di farla franca e di non essere scoperta. D'altra parte la sua passione per quel ragazzo di 16 anni le aveva letteralmente fatto perdere la testa, spingendola a sedurlo, portarselo a letto e a bombardarlo di messaggi espliciti e inequivocabili a sfondo sessuale, senza la minima prudenza e incurante delle conseguenze. Alla fine, però, la loro storia è venuta a galla e, soprattutto, il 12 giugno scorso è arrivata alle orecchie della polizia, che ha cominciato a indagare.