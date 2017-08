Assalto armato e orrore in una chiesa: «Fedeli uccisi cento tra morti e feriti»

BREAKING: Tears Rain In Anambra As Gunmen Invade Catholic Church, Kill Over 50 Worshippers [Videos] https://t.co/zX0H2PVUdT pic.twitter.com/GQ5LcRus1A — Oriental Times (@OrientalTimes) 6 agosto 2017

Uomini armati hanno aperto il fuocodello stato nigeriano dell'Anambra, nel sud est del paese. Secondo quanto ha reso noto un testimone oculare sono stati. La chiesa di St.Philips a Ozubulu, nella zona di Eksugo, è stata assalita mentre era in corso la messa delle 5.45 della mattina. Gli assalitori hanno sparato prima a un uomo e poi aperto il fuoco indiscriminatamente contro gli altri fedeli, che al momento dell'attacco sarebbero stati oltre cento.Sarebberonell'attacco di oggi da parte di uomini armati in una chiesa cattolica di Ozubulu, una città nello Stato di Anambra, nel sud della Nigeria: lo riporta il quotidiano online nigeriano Daily Post. L'attacco, scrive il giornale, è avvenuto nella St. Philips Catholic Church. Il capo della polizia dello Stato di Anambra, Garba Baba Umar, ha confermato l'attacco, scrive il quotidiano nigeriano Daily Times. Il governatore dello Stato, Willie Obiano - aggiunge il giornale - ha visitato il luogo dell'attacco.Sarebbero oltre 100 i fedeli, tra morti e feriti, nell'attacco di questa mattina, poco prima delle 6:00, durante la messa domenicale in una chiesa cattolica di Ozubulu, una città nello Stato di Anambra, nel sud della Nigeria. Lo hanno riferito testimoni, come riporta il quotidiano locale The Nation.