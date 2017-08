«Ufo visto nel Genovese» Il video girato da un balcone diventa virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Ufo sui cieli di Lavagna, nel genovese. Almeno così sembra dalle riprese e fotografie di un cittadino della zona che ha immortalato un «disco volante» che avrebbe effettuato qualche evoluzione al tramonto prima di sparire. L'uomo era intento a fumare sul balcone di casa quando ha visto volare un oggetto molto luminoso che in un primo momento aveva scambiato per un aereo.Poi, secondo quanto lo stesso cittadino ha riferito al centro ufologico mediterraneo (Cufom) che ha divulgato la notizia, la strana luce ha effettuato degli "scatti a velocità" straordinaria in pochi decimi di secondo. Il caso è stato indagato dal Cufom, team di ricercatori ufologi diretto da Angelo Carannante: «è difficile dare una spiegazione convenzionale al fenomeno visto che nessuna vi si adatta nemmeno per approssimazione - ha detto Carannante - In questi ultimi anni sembrano tornati i dischi volanti dopo un periodo in cui si osservavano delle sfere. Gli ultimi in ordine di tempo a Civitavecchia nell'ottobre 2016 e a Iglesias nel 2014».