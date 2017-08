Travolto e ucciso mentre porta a spasso il cane Caccia al pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Tragedia della strada nel bellunese: muore in ospedale un'ora dopo essere stato soccorso in seguito a un investimento da parte di un'auto che si è poi dileguata .La vittima è il 65ennedi Sospirolo, ma da anni residente in Svizzera per lavoro. L'incidente è avvenuto ieri sera a Cesiominore, una frazione di Cesiomaggiore. Pare l'uomo stesse portando a spasso il cane, quando è stato urtato da un'auto. L'allarme è stato dato poco dopo da un altro automobilsta di passaggio che ha visto il corpo dell'uomo a terra.Scattate subito le indagini per risalire all'investitore.