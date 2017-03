Sembra un tramezzino succulento, ma la realtà è molto fastidiosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bel tramezzino ricco di farcitura al prosciutto, pomodoro e formaggio di quelli che si vedono nelle vetrine di tantissimi bar. Ma fidarsi delle apparenze può essere epricoloso anche su una questione semplice come un sandwich: lo ha voluto dimostrare un utente di reddit che ha pubblicato la foto di un tramezzino che nasconde una "sorpresa".La foto è stata inizialmente pubblicata, mesi fa, su Facebook da un utente rimasto deluso dalla strategia di un panificio chiamato Bobs Lunchbar, in Nuova Zelanda, che ha voluto condividere la sua esperienza con più persone possibili nel tentativo di sabotare il negozio. Il motivo è presto detto.Quello che sembra un panino succulento e con tanto prosciutto è in realtà ripieno con una sola fetta di cotto ripiegata su se stessa per ingannare i clienti.