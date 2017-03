Tre parà Usa ubriachi rubano la bandiera italiana: rischiano la corte marziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO – Per una serata ditra vari locali, segnata dal, tre parà americani in servizio alladi Vicenza rischiano lae l'espulsione dall'esercito per indegnità. Come riporta il Giornale di Vicenza i tre amici statunitensi nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo in preda ai fumi dell’alcol passando per piazza Marconi hanno pensato bene di tranciare il cavetto in acciaio dele rubare la bandiera italiana, inconsapevoli di essere ripresi dalle telecamere di sorveglianza installate a pochi metri.Il comando della polizia locale avviando le indagini ha segnalato il furto ai carabinieri della Setaf che hanno identificato i tre ladri in altrettanti parà della Ederle, denunciati per il furto della bandiera italiana,e restituita al sindaco Giorgio Gentilin che ha ringraziato carabinieri e polizia locale per l’efficienza dimostrata. I tre parà che da sobri hanno chiesto scusa sono statialla Procura di Vicenza per furto aggravato della bandiera italiana.