Terremoto a Sumatra di magnitudo 6.6. «Scossa violentissima, ma breve»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unmolto forte, ma per fortuna di durata breve, poco più di dieci secondi, come ha riferito Sutopo Purwo Nugroho portavoce dell'agenzia nazionale indonesiana che interviene in caso di disastri. Il sisma, di magnitudo 6.6, ha colpito l'isola dinella prima mattinata, alle ore 10,08 locali, ad una profondità di 10 chilometri e circa 71 chilometri a sud-ovest della provincia del nord di Bengkulu. Non vi sono per ora notizie di distruzioni e non vi è pericolo tsunami, ha aggiunto Nugroho.