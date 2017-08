Terremoto, notte di paura in Croazia: 4.0 e 3.4 a Krk, scosse avvertite a Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una forte scossa è stata registrata in serata nella Croazia settentrionale. Il terremoto, di magnitudo 4.0 a una profondità di 8 km, è stato avvertito alle 22.42 sulla costa e, molto chiaramente, sull'isola di Krk, molto affollata di turisti italiani. Il sisma è stato avvertito in tutta l'Istria, da Pula a Rovigno, e anche a Trieste dove hanno tremato i piani alti degli edifici. Per ora non sono segnalati danni. Alle 23.06 è stata registrata una replica di 2.8 e alle 23.53 una più forte di 3.4.