Sperona l'auto della ex e la accoltella: fermato, lei è in fin di vita

VERCELLI - Ha speronato l'auto dell'ex moglie, dopo averla aspettata all'uscita dal lavoro. E quando lei è fuggita a piedi, l'ha accoltellata ferendola in modo grave. L'aggressione a Borgo Vercelli, dove i carabinieri hanno fermato l'ex marito. Secondo le prime informazioni, la coppia di italiani si era separata e litigava da tempo. La donna è in fin di vita all'ospedale di Vercelli. La donna è stata colpita all'addome ed ora si trova in sala operatoria all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.