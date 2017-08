Spaccia droga davanti al figlio di 4 anni, mamma incastrata da un video choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINCINNATI - Spaccia eroina di fronte al figlio di 4 anni. Una mamam di Cincinnati, negli Usa, è stata ripresa da alcune telecamere di sicurezza mentre attira in un vicolo un drogato a cui vende una dose di eroina, aspetta che se la inietti, e poi va via, tutto sotto gli occhi innocenti del figlioletto di 4 anni.Secondo quanto riporta il Daily Mail , Lauren Story, 29 anni, è finita in carcere, ma ha sempre negato ogni accusa, mentre il bambino è stato affidato ai servizi sociali. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni commercianti della zona insospettiti dagli strani movimenti. Le telecamere della polizia hanno ripreso la donna nei suoi traffici illeciti, mentre il piccolo sembra calmo, ben educato, ma soprattutto abituato a vedere scene simili, visto che gioca con il suo smartphone senza minimamente scomporsi per quanto sta accadendo.Ad aiutare gli agenti ad individuare la pusher è stata la sorella stessa della donna che ha dichiarato di avere solo il desiderio di aiutarla ad uscire da questo giro.