Laura, la donna sirena «In acqua muovo la coda e sto bene»

di Ebe Pierini

I bambini fanno a gara per farsi i selfie mentre le toccano la coda che sguazza nell'acqua. D'altronde non capita tutti i giorni di fare il bagno assieme a una creatura mitologica. Laura Evans si autodefinisce sirena professionista e bevitrice di tè. Da buona inglese, dato che è nata sulla costa della Cornovaglia, a Saint Ives.Nuota sinuosa lungo le coste della sua città, la sua coda ondeggia elegante davanti alla gente che ne ammira la bellezza e il luccichio. Mezza donna e mezzo pesce. Quando basta a suscitare la curiosità e ad alimentare il mito. Sirena ci è diventata da adulta così come ha raccontato al Guardian. Da piccola il mare l'ha sempre affascinata e trascorreva moltissimo tempo in acqua. Il film «Splash» è stato un caposaldo fondamentale della sua infanzia, poi è cresciuta.Nel 2015 si è innamorata di una persona che abitava a Londra e l'ha seguita. La storia è finita e si è ritrovata in una grande città da sola, non riusciva a mangiare, dormire, aveva sudorazioni notturne e tremori. Dopo 5 mesi ha deciso di tornare a casa in Cornovaglia dove ha trovato un lavoro estivo e ha iniziato a passare più tempo sulla spiaggia e in acqua. Una sera si è imbattuta in un tramonto bellissimo, il porto era incandescente per il colore del cielo. In que preciso istante ha immaginato quanto sarebbe stato magico se una sirena fosse apparsa a Saint Ives e ha deciso che sarebbe stata lei quella sirena.Laura sapeva che negli Stati Uniti c'era qualcuno che costruisce code di sirena e ne ha ordinata una online. Molti suoi amici l'hanno presa per pazza. La sua, realizzata su misura in silicone e neoprene è costata 800 sterline. Le è stata recapitata nell'autunno del 2015 e, a febbraio del 2016, è iniziata la sua carriera di sirena professionista. Ha annunciato su Instagram che c'era una sirena a Saint Ives.Poi si è tuffata e ha nuotato nella zona del porto per 45 minuti. C'erano poche persone ma subito tutti l'hanno notata. Non passa inosservata una donna con coda di pesce che sguazza in uno specchio di mare. Da allora ha iniziato a pianificare le sue apparizioni ed ad annunciarle tramite i social network. Ha trovato una baia segreta dove può indossare la coda senza essere vista e poi nuota verso il mare. Quando appare, avvicinandosi alla spiaggia, l'illusione è che lei giunga dall'oceano.Nuotare con la coda richiede molta forza ma lei ormai è addestrata. La sua appendice di neoprene e silicone inoltre va asciugata molto bene dopo l'uso perchè rischia di ammuffire ed ogni tanto va riparata perchè le rocce la danneggiano. Laura Evans ora lavora come receptionist in un ospedale ed i suoi colleghi sanno di questa sua doppia vita. Quando è tesa e nervosa si avvicina alla spiaggia. Le basta tuffarsi in mare, muovere la coda e si sente immediatamente bene.