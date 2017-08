Mamma trova il sex toy della figlia in lavastoviglie La spiegazione sorprende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svuotare la lavastoviglie è un lavoro di routine che può riservare delle sorprese del tutto inaspettate. O almeno così è stato per una mamma che tra piatti e bicchieri ha ritrovato un oggetto luccicante e dalla forma fallica. La donna, come raccontato nella sezione R Funny di Reddit, ha immediatamente pensato che si trattasse di un dildo della figlia, ma la realtà è molto più divertente."Mamma ha trovato questo nella lavastoviglie. Me lo ha dato avvolto in un asciugamano chiedendomi cosa diavolo avessi messo nella lavastoviglie. Era una tazza. Ha continuato a parlare di quanto si è sentita in imbarazzo tutto il giorno".