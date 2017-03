Sei fertile? Ora te lo dice lo smartphone: ecco come scoprirlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso il futuro. Per esaminare la qualità dello sperma gli uomini devono andare in ospedale o in centri specializzati, con tempi di attesa per la risposta non proprio brevissimi. Presto però, si legge su 'Business Insider', questa procedura potrebbe cambiare grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori della Harvard Medical School e del Massachusetts General Hospital di Boston e al loro kit, semplice ed economico, creato per testare la fertilità maschile via smartphone in pochi secondi e comodamente da casa.Il kit è composto da un contenitore, un dispositivo su cui mettere il campione raccolto, da una lente ottica da applicare alla fotocamera del telefono e da una applicazione con gli algoritmi che analizzano le immagini. Si tratta ancora di un prototipo, ma i risultati ottenuti dal dispositivo hanno valso la pubblicazione della ricerca sul Science Translational Medicine, una nota rivista di settore.Inoltre, se commercializzato, il costo non supererà i 5 euro dal momento che tutte le componenti sono realizzate con una stampante 3D.