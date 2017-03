«Scusi, posso fare un giro?» Ladro fugge in sella alla bici in vendita a 6mila euro

TREVISO - Cercavano le bici di lusso spulciando gli annunci su internet, contattavano i proprietari e fissavano un appuntamento. Poi però all'incontro chiedevano di fare un giro di prova:

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane contattava l'inserzionista, si presentava presso la sua abitazione e dopo aver chiesto di fare un giro di prova, fuggiva raggiungendo il padre che lo attendeva poco distante con un'auto nella quale caricavano la bici per poi allontanarsi. Di tre bici sono stati già individuati i proprietari, sulla quarta sono in corso accertamenti.

«Posso provarla?», domandavano padre 58enne e figlio 31enne vicentini. L'ignaroin alcuni casi ci cascava finché idi Castelfranco Veneto non hanno messo la parola fine alla serie di furti. Sono almenoi casi accertati, testimoniati dalla presenza delle bicicletta nella casa dei due, nonostante fossero già in vendita.La denuncia che ha fornito il via alle indagini è partita da un residente di, vittima di uno dei raggiri.