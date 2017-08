Schianto in viaggio, muore una ragazza di soli 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 19 anni di Taranto è morta ieri sera in un incidente avvenuto sulla statale 106 all’altezza di Metaponto, in Basilicata. Ancora poco chiara la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione due auto, una Peugeot e una Suzuki, viaggiavano entrambe nella stessa direzione di marcia, verso Taranto. Per causa ancora da accertare le due vetture sarebbero entrate in collisione. Nello scontro ha perso la vita la ragazza diciannovenne, che viaggiava insieme con un ragazzo rimasto gravemente ferito. Meno critiche le condizioni di altre tre persone coinvolte nell’incidente. I feriti, tra i quali anche una bambina che però non sarebbe in gravi condizioni, soccorsi dal 118, sono stati trasferiti negli ospedali della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pisticci, che hanno eseguito i rilievi. Saranno loro a stabilire la dinamica dell’incidente.